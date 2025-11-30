俳優の石川満里奈（20）が11月30日、インスタグラムを更新。オスカープロモーション所属を発表した。石川は自身の近影を投稿し「『ご報告』この度、オスカープロモーションに所属することとなりました。今後もさらなる高みを目指し、努力を重ねて参ります。これからもどうぞよろしくお願いいたします!」と発表した。石川は、歌手石川さゆり（67）のめいとして知られており、57回ミス日本コンテスト2025グランプリとミス着物をダブ