ロッテは30日、水戸市内のホテルで育成ドラフト1位・中山優人（水戸啓明高）と契約を行ったと発表した。背番号は「126」。 支度金300万円、年俸260万円（金額はいずれも推定）。中山は球団を通じて「千葉ロッテマリーンズの一員になれたこと、すごく嬉しく思います。いち早く支配下登録されるよう、自信のあるストレートの質を高め、チームを勝たせられるピッチャーになりたいです」とコメント。なお、ロッテで好きなお菓子