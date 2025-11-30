イラン・イスラム共和国サッカー連盟（FFIRI）は現地12月５日に開催される北中米ワールドカップの組分け抽選会への参加をボイコットすると発表した。同国のメディア『ASRIRAN』は、ボイコットの理由について、「イランからワールドカップ組み合わせ抽選会へ出席するために、ビザを申請していた関係者のほとんどに対し、米国務省がビザ発給を厳しく制限したため」と伝えている。記事によれば、FFIRIのメフディ・タージ会長に