◇ムロオ関西大学ラグビーAリーグ第7節（2025年11月30日花園ラグビー場）関大は摂南大と対戦し、48―22で下して2連勝を飾った。近大は関学大に31―40で敗れ、勝ち点を伸ばせず。これによって関大は近大を勝ち点で上回り、Aリーグ残留を決めた。近大がBリーグとの入れ替え戦に回るかどうかは、第2グラウンド2試合目の立命大―同大の結果次第。試合前の状況で同大と近大は同じ勝ち点10だが、直接対決に勝っていることから