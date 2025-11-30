◇ラグビー・キルター・ネーションズシリーズ2025 南アフリカ73-0ウェールズ(日本時間30日、ウェールズ)ラグビー・キルター・ネーションズシリーズの最終戦が行われ、世界ランキング1位の南アフリカが73-0で11位のウェールズを圧倒し、完封で勝利を飾りました。序盤から南アフリカが主導権を握ったこの試合。前半9分にプロップのゲラード・スティーンカンプ選手がモールからボールを持ちだし、ポールの右でトライを決めて7点を先制