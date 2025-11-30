11月29日夜、上越市の市道脇に転落した軽ワゴン車が燃える火事があり、運転していた60代男性が軽いケガをしました。11月29日午後10時前、上越市柿崎区馬正面の市道脇ののり面に軽ワゴン車1台が転落し、運転手の60代男性から消防に「車両が燃えている」と通報がありました。駆け付けた消防により、火は約30分後に消し止められましたが、車両は全焼。乗っていた60代男性も一酸化中毒の疑いで上越市内の病院に搬送されましたが、軽傷