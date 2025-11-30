小江戸川越ハーフマラソン（読売新聞さいたま支局など後援）が３０日、埼玉県川越市で行われ、来年１月の箱根駅伝出場校が多数名を連ねた招待選手の部は、東洋大の薄根大河（３年）が１時間２分３１秒で優勝した。１５秒差で同じく東洋大の内堀勇（２年）が２位、さらに６秒差で国学院大の岡村享一（同）が続いた。起伏に富んだ厳しいコースに対して「６２分３０秒ぐらいをターゲットにしていた」という薄根は、チームメートと