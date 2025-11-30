お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光（６０）・田中裕二（６０）が３０日、ＴＢＳ系「サンデージャポン」に出演。元ＴＯＫＩＯの国分太一について言及した。国分は６月、コンプライアンス違反を理由に日本テレビ系「ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！」を降板。その過程をめぐり、日弁連に人権救済を申し立てている。しかし、国分側の思いはかなわず、２６日に会見を開き、何がコンプライアンス違反に該当するのか分からない、とし「答え合