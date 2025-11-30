山元トレーニングセンター帰りの馬は、今年の芝重賞で１１勝を挙げている。数字だけ見ればノーザンファームしがらき、ノーザンファーム天栄の１７勝に届かないものの、注目すべきは勝率１２．６％という高さだ。これはしがらきの８．９％、天栄の１０．６％を上回る水準で、山元トレーニングセンターの育成力が際立つ結果となっている。実際にジャンタルマンタルやマスカレードボールなど、有力馬が立て続けに結果を残してお