鹿児島市で30日、原付バイクが市営バスに追突し、原付バイクを運転していた男性が救急搬送されました。 鹿児島西警察署によりますと、30日午前8時半すぎ、鹿児島市伊敷1丁目の国道3号で、バス停に停まっていた市営バスに原付バイクが追突しました。 この事故で、原付バイクを運転していた鹿児島市の50歳の調理師の男性が鼻から出血し、病院に搬送されましたが、命に別状はないということです。 バスには乗客・運転手あわせて4人