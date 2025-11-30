≠MEの恒例ライブイベント＜≠ME 特別公演 2025＞が11月28日(金)・11月29日(土)に東京都・有明アリーナにて2日間にわたり開催された。29日公演のチケットはソールドアウトし、1万人を動員している。オフィシャルからのレポートを以下にお届けする。◆ライブ写真開演時間になると、冨田菜々風がセンターステージに姿を現し、「＜≠ME 特別公演 2025＞へようこそ！」と挨拶。そこから本公演のコンセプトが明かされ、今夏開催の≠ME