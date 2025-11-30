ゴールデンステイト・ウォリアーズ vs ニューオーリンズ・ペリカンズ日付：2025年11月30日（日）開催地：チェイス・センター（San Francisco）最終スコア：ゴールデンステイト・ウォリアーズ 104 - 96 ニューオーリンズ・ペリカンズ NBAのゴールデンステイト・ウォリアーズ対ニューオーリンズ・ペリカンズがチェイス・センター（San Fran