歌手の浜崎あゆみさんが2025年11月28日、翌日に予定されていたコンサートツアー「ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.II-」上海公演の中止を発表した。公演自体は中止されたものの、浜崎さんは無観客の会場で予定されていた楽曲をぱふぉ―マンス。インスタグラムで思いをつづった。中止発表に「自分に出来ることは微塵もないのかと考え続けています」浜崎さんは28日、インスタグラムのストーリーズで「上海公演に関しま