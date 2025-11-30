この記事をまとめると ■噂の小さなランクルがランドクルーザーFJとして公開された ■じつはランクルFJはランクル300・ランクル250よりも背が高い ■ランクルFJは決して小さなクルマはないため購入する際にはご注意いただきたい 「ランクルミニ」と思っていたらぜんぜんミニじゃない かねてから噂されていた小さなランクル、通称「ランクルミニ」が、正式名称を「ランドクルーザーFJ（以下ランクルFJ）」として公開された。