フェニックス・サンズ vs デンバー・ナゲッツ日付：2025年11月30日（日）開催地：PHXアリーナ（Phoenix）最終スコア：フェニックス・サンズ 112 - 130 デンバー・ナゲッツ NBAのフェニックス・サンズ対デンバー・ナゲッツがPHXアリーナ（Phoenix）で行われた。 第1クォーターはデンバー・ナゲッツがリードし25-30で終了する。第2クォーターは両チ&#125