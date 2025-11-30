東京6R・2歳新馬戦（芝1800メートル）は先手を奪った2番人気ゴーラッキー（牡＝黒岩、父キタサンブラック）が鮮やかな逃げ切り勝ち。ゴール前で一段ギアを上げ、迫るパステールを1馬身差で完封した。騎乗したルメールは「スタートは上手でした。リラックスして走ることができたし、直線はだんだん加速してくれた。反応するのに時間はかかったけど、キタサンブラックの子なので、トップスピードになってから長く脚を使ってくれ