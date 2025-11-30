WBC、五輪などで激闘を重ねてきた日本、韓国の代表OBによる「日韓ドリームプレーヤーズゲーム」が30日、エスコンフィールドで行われる。スタメンが発表され、スタンドからは現役時代の応援歌が熱唱された。特に日本の4番が、今季限りで現役を引退した日本ハムOBの中田翔と発表されると、ひときわ大きな歓声が上がった。（1）左・内川聖一（2）二・西岡剛（3）DH・小笠原道大（4）左・中田翔（5）中・糸井嘉男（6）一・今江敏晃