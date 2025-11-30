アメリカのトランプ大統領は29日、航空会社に対し、ベネズエラ上空が全面的に閉鎖されると警告しました。ベネズエラ政府は国際法違反だと非難しています。トランプ大統領は29日、自らのSNSに「全ての航空会社、パイロット、麻薬の密売人、人身売買業者に告ぐ」と投稿し、「ベネズエラの上空および周辺空域は全面的に閉鎖される」と警告しました。トランプ政権はベネズエラのマドゥロ政権が麻薬の密輸に関与していると主張して、軍