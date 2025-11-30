１１月３０日の京都６Ｒ・２歳新馬（芝２０００メートル＝８頭立て※マコトエウロペは出走取り消し）は単勝１・９倍で１番人気のパラディオン（牡、栗東・高柳大輔厩舎、父レイデオロ）が直線で抜け出し、デビュー戦を勝利で飾った。勝ち時計は２分２秒３（良）。道中は後方を追走した。３コーナー手前までは首を使わずに進みが鈍かったが、勝負所でジワジワと進出。４コーナーを抜群の手応えで迎え、外から内の各馬をまとめて