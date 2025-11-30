これは筆者が目撃したヒーローのお話です。それは日曜日のランチタイム、行列のできる店でのことでした。みんなお腹を空かせている中、なかなか順番が回って来ず混雑していくばかり。そこで対応する店員さんが不慣れなこともあり、次第にピリピリとした空気に変わっていくのを感じていました。 みんなイライラピリピリして、いつクレームに発展してもおかしくない