香港のマンション火災で大規模な人命被害が発生した中で、歌手G−DRAGONが寄付を伝達し被害復旧に力を加えた。所属事務所のギャラクシーコーポレーションは29日、G−DRAGONが100万香港ドル（約2000万円）を香港政府が設立したマンション火災支援基金に寄付したと明らかにした。G−DRAGONは寄付金をマンション火災現場救助と復旧に努める消防署員とボランティアメンバーのために使ってほしいと基金に要請した。CJグループと大衆音楽