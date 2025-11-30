米人気俳優夫婦であるミラ・クニスとアシュトン・カッチャーは、「タッグチーム」のように子育てしているという。アシュトンとの間に１１歳と８歳の子を持つミラは、年に１本しか出演しなくて良い状況にあるのは「贅沢」なことだと理解しており、夫と共々、家庭のために仕事を調整出来て「幸運だ」と語っている。 【写真】まさに理想の夫婦！仲むつまじい笑顔の２ショット なぜ１年に１本しか出演しないのかと尋