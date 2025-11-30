国民民主党の代表・玉木雄一郎氏と堀江貴文氏が『ABEMA Prime』に出演。スタートアップ企業への融資について、堀江氏が訴える場面があった。【映像】玉木氏にダメ出しするホリエモン（実際の映像）堀江氏は、デジタル赤字について、「政府が無策だったことによって起こってる。例えば、スタートアップにとって1番困るのは、お金を借りられないこと。スタートアップに銀行は、お金を貸さない。あと、M&Aするときもお金をな