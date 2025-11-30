揚げ物をする際は使用する油の量が多くなることもあるため、一度使って捨てるのはもったいないと感じることもあるでしょう。 しかし、油の再利用は健康に悪いイメージもあるかもしれません。 本記事では、揚げ物にかかる油代の目安や油の再利用についてご紹介するとともに、油代の節約方法についてもまとめています。 週２で揚げ物をした場合にかかる油代の目安は？ 総務省による「2024年小売物価統計調