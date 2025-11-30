人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が29日に自身のアメブロを更新。歯列矯正のビフォーアフター写真を公開した。この日、桃は「ついに、インビザラインが…残り4個に！」と切り出し「もう1ヶ月後には終わる！（予定）」とマウスピース矯正が間もなく終了することを報告。続けて「歯の変化も見て？！」と呼びかけ、矯正前と現在の歯並びを比較した写真を公開し「そろったぁぁぁぁー！！