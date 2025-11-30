寒くなってくると、「湯船に浸かりたい」と考える方も多いのではないでしょうか。一方で、毎日湯船にお湯を張るとなれば、水道光熱費も気になるところです。 この記事では、「12月」にお風呂を沸かすのに必要な水道光熱費や追い炊きとの比較をシミュレーションしていきます。 2025年の「電気・ガス料金支援」は9月使用分で終了している 「電気・ガス料金支援」では「2025年7月使用分～2025年9月使用分の