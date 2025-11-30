30日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」で、ゲストの足立梨花（33）が先輩俳優から借りたDVDを7年も返却していないことを明かした。「解決したいこと」というテーマで、足立は「共演した佐野史郎さんから古いDVDを借りたんですが、7年たってもまだ返せていないんです」と切り出した。そのうえ「そのDVD、まだ見てないんです」と続けると、司会の上沼恵美子（70）と高田純次（78）は呆れたように「まだ見てない？よく借