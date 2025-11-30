１１月３０日の東京６Ｒ・２歳新馬（芝１８００メートル＝１２頭立て）は、２番人気のゴーラッキー（牡、美浦・黒岩陽一厩舎、父キタサンブラック）が、鮮やかに逃げ切ってデビュー戦を白星で飾った。母ジェットセッティングは愛１０００ギニーの勝ち馬で、半兄ペースセッティングは２３年のシンザン記念で２着に好走するなどしてオープンまで出世した。勝ち時計は１分４７秒０（良）。内の４番枠から好スタートを決めて、前半