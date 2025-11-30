◇高円宮杯JFAU―18サッカープリンスリーグ2025関西1部第18節阪南大高2―1東山（2025年11月29日Jグリーン堺）高円宮杯JFAU―18サッカープリンスリーグ2025関西1部の最終節が大阪府堺市のJ―GREEN堺で行われ阪南大高が首位の東山を下し逆転優勝、2位の東山とともに12月のプレミアリーグ参入プレーオフ進出を決めた。「本当に苦しい1年、相手の力が上でも最終的にスコアで上回れるような試合をやって来た。今日も