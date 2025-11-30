ホリデーシーズンに、MUSの「Disney SERIES CREATED by MUS」からティンカー・ベルの世界を閉じ込めた特別なコレクションが登場します。きらめく金の粉をまとい軽やかに舞うティンカー・ベルの魅力を、ニットからアクセサリーまで多彩なアイテムで表現♡フェアアイル調の編み地や繊細な刺繍、ラメ糸の輝きなど、手に取るたびに心が躍るディテールが満載です。性別や世代を問わず楽しめる