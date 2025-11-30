◆明治安田生命J1リーグ戦第37節福岡―G大阪（30日・ベスト電器スタジアム）ホーム3連勝を狙うアビスパ福岡は故障で戦列を離れていたMF北島祐二が6月28日の神戸戦以来、約5カ月ぶりにベンチ入りした。MF橋本悠は3試合ぶりの先発。ホーム最終戦で、チケットの発券はすでに1万9000人を超えており、今季最多を更新する見通しだ。G大阪戦のスタメンは以下の通り。GK小畑裕馬DF奈良竜樹DF安藤智哉DF前嶋