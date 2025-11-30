＜JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ最終日◇30日◇宮崎カントリークラブ(宮崎県)◇6543ヤード・パー72＞国内女子ツアー最終戦のファイナルラウンドが進行している。【写真】河本結さんはきょうもミニスカスタイル今季の年間女王・佐久間朱莉は2バーディ・7ボギーの「77」とスコアを崩し、トータル6オーバー・25位タイでホールアウト。史上5人目の年間平均ストローク60台達成を逃した。佐久間は年間平均ストローク『69.