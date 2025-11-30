＜JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ最終日◇30日◇宮崎カントリークラブ(宮崎県)◇6543ヤード・パー72＞国内女子ツアー最終戦のファイナルラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、鈴木愛、古江彩佳、岩井千怜がトータル7アンダー・首位に並んでいる。【写真】河本結さんはきょうもミニスカスタイル1打差4位タイに金澤志奈と阿部未悠。2打差6位に申ジエ（韓国）、3打差7位タイにはイ・ミニョン（韓国）とルーキ