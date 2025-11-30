実母ならまだしも、義母だと邪険にしづらいですよね。義父に先立たれて寂しいのは事実でしょうし。それでも夫が義母の性格を理解してくれていることもあり、なんとかうまく付き合っていたのですが…孫が産まれてから義母の行動がエスカレートしていったのです！【まんが】かまってちゃんな義母(ウーマンエキサイト編集部)