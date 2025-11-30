【その他の画像・動画等を元記事で観る】小説投稿サイト「小説家になろう」にて連載開始され、2021年9月にオーバーラップノベルスより書籍化（著・赤池宗／イラスト・転）、2022年2月にガルドコミックスでコミカライズ化（漫画・青色まろ）。どんな境遇にも屈しない主人公の痛快な活躍が話題を呼び、「小説家になろう」上では脅威の3億PV（2025年8月時点）を超え、「次にくるライトノベル大賞2022」単行本部門第3位にノミネート、