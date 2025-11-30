メ～テレ（名古屋テレビ） 一般道などをコースにして幅広いレベルのドライバーが参加できる自動車のラリー競技が、愛知県豊田市で行われています。 「トヨタガズー・レーシング・ラリーチャレンジ」は、優しいコース設定となっているなど、トップクラスのラリードライバー以外もエントリーできる大会です。 30日のラリーには80人が参加し、豊田