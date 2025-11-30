山口蛍 写真：アフロスポーツ V・ファーレン長崎が来季J1リーグに復帰する。J2リーグ最終節が11月29日に行われ、長崎はアウェイで臨んだ徳島ヴォルティス戦を1-1で引き分けて2位で終了し、8年ぶりのJ1昇格を遂げた。 優勝は水戸ホーリーホック。ホームで大分トリニータに2-0で勝利して勝ち点を70とし、長崎と並びながら得失点差で上回ってJ2の頂点に立ち、初のJ1昇格となった。