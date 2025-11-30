◆報知新聞社後援女子プロゴルフツアーメジャー最終戦ＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯最終日（３０日、宮崎・宮崎ＣＣ＝６５４３ヤード、パー７２）最終ラウンドが行われ、最終組が前半９ホールのプレーを終えた。首位で出た鈴木愛（セールスフォース）は前半で１つ伸ばし、古江彩佳（富士通）、岩井千怜（ちさと、ホンダ）、阿部未悠（ミネベアミツミ）と通算７アンダーの首位で並ぶ大混戦を繰り広げている。トップ