動画配信サービス「Netflix」の世界的人気シリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』の最終章となるシーズン５・Vol.１（第1話〜第4話）の配信が始まった。そのプロモーションで今月初来日を果たした、製作総指揮・脚本・監督を務めるダファー兄弟（マット・ダファー＆ロス・ダファー）にインタビューを実施。彼らは「観る人を裏切らない“ラスト30分”になった」と語り、完結に向けた強い手応えとともに、双子ならではの