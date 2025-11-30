俳優の伊原六花さんが、自身の2026年カレンダーブックの発売記念イベントを行いました。 【写真を見る】【 伊原六花 】 「ビックリするほど食べた」カレンダーブック撮影で爆食「朝から晩まで食べる撮影ばかり」笑顔で明かす伊原さんは、“歴代のカレンダーたちも全部大好きなんですけど、今回は特に私が子どもの頃からずっと好きな「星の王子さま」をテーマに、本当に盛りだくさんで撮らせてもらったので、すごく大事