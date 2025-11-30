東武鉄道と墨田区は、東武スカイツリーライン「とうきょうスカイツリー駅」の新駅舎（新東口改札）および新下りホームを、2025年12月7日（日）の初列車より使用開始すると発表しました。これは、連続立体交差事業（高架化）の一環として行われるもので、駅自体が東側・曳舟方面へ大きく移設されます。これに伴い、現在使用されている下りホームは、前日の終列車をもって、95年という歴史に幕を閉じます。新駅舎のユニークなデザイ