● GT 6 Proがサイクリングの専門機器として活躍 ファーウェイのスマートウォッチ、GTシリーズのプロモデル「WATCH GT 6 Pro」が2025年10月14日に発売されました。前モデルのGT 5 Proに比べて、GT 6 Proはサイクリングやゴルフ、スノーボード、スキー、登山、ランニングなど、ワンランク上のスポーツ機能を搭載したことが特徴。中でもサイクリング機能が大幅にアップデートされ、「サイクリングパワーシミュレーション測定」機能な