サンダーランドの勢いが止まらない。29日、イギリスメディア『BBC』が伝えた。9年ぶりにプレミアリーグへ帰ってきたサンダーランドは、開幕から好調を維持。29日の第13節では本拠地『スタジアム・オブ・ライト』にボーンマスを迎えると、15分までに2点を先行される苦しい展開となったものの、3点を奪い返して逆転勝利を収めた。昇格組がホーム開幕7試合無敗を維持するのは、2001−02シーズンのブラックバーン以来だ。13試合