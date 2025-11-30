モナコに所属する日本代表MF南野拓実が、パリ・サンジェルマン（PSG）に勝利した喜びを口にした。29日、フランスメディア『Foot Mercato』が伝えている。リーグ・アン第14節が29日に行われ、リーグ戦3連敗中の8位モナコは首位PSGと対戦。68分に南野がワントラップから左足を振り抜いて先制点を挙げると、80分にはティロ・ケーラーが一発退場となり、数的不利となったが、リードを守り切り、1−0で勝利を収めた。リーグ戦4試