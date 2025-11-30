J２最終節、ジュビロ磐田はアウェーでサガン鳥栖と対戦し、２−１で勝利。他会場でRB大宮アルディージャ、ベガルタ仙台がともに敗れたことで、磐田は逆転で５位に滑り込み、J１昇格プレーオフの出場権を掴んだ。磐田の希望を繋いだのは、90分に生まれたリカルド・グラッサのゴールだ。１点リードで迎えた88分に同点とされたが、その２分後に勝ち越す。諦めずに勝利を目ざすチームの姿勢、それを支える安間貴義監督の信頼があっ