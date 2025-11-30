ファーストカーとして電気自動車（EV）を選ぶ場合、日本車は意外と選択肢が少ない。セカンドカーと目される軽乗用車では従来の日産自動車、三菱自動車工業に加え、ホンダが参入するなど選択肢が増えたが、ファーストカー向けの小型・普通車は驚くほど車種が限られる。トヨタの日本販売EVは「bZ4X」しかないトヨタ自動車が日本国内で販売しているEVは「bZ4X」しかない。トヨタはレクサスブランドでは「RZ」と「UX300e」を発売してい