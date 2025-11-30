［J2第38節］千葉 ５−０ 今治／11月29日／フクダ電子アリーナ悲願の自動昇格へあと勝点１が足りなかった。J2の最終節、３位の千葉は今治に５−０と大勝。勝点を69に伸ばし、長崎と水戸の結果を待ったが、その上位２チームが揃って勝点を70に達し、千葉は昇格の残り１枠を懸けた３位〜６位で争うプレーオフへ出場することが決定した。得失点では長崎、水戸を上回っていただけに、シーズンの積み重ねとして勝点１の差に泣いた形