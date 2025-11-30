パーキンソン病と診断された患者さんやご家族にとって、病気が寿命にどのような影響を及ぼすのかは重要な関心事です。適切な治療を受けることで、多くの患者さんは健常者とほぼ変わらない寿命を維持できることが分かっています。ただし、合併症の予防と管理が大切です。本項では、生存期間への影響や注意すべき合併症について、現在の医療水準における知見をお伝えします。 監修医師：田頭 秀悟（たがしゅうオンラインク