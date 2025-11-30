マイアミ・ヒート vs デトロイト・ピストンズ日付：2025年11月30日（日）開催地：カセヤ・センター（Miami）最終スコア：マイアミ・ヒート 135 - 138 デトロイト・ピストンズ NBAのマイアミ・ヒート対デトロイト・ピストンズがカセヤ・センター（Miami）で行われた。 第1クォーターはデトロイト・ピストンズがリードし23-36で終了する。第2クォーターは両チ&