◇女子ゴルフツアーツアー選手権リコー杯最終日（2025年11月30日宮崎県宮崎CC＝6543ヤード、パー72）最終組が前半9ホールを終えた時点で、古江彩佳（25＝富士通）、鈴木愛（31＝セールスフォース）、岩井千怜（23＝Honda）、阿部未悠（25＝ミネベアミツミ）が通算7アンダーで首位に並んでいる。金沢志奈（30＝クレスコ）が6アンダーで1打差の5位。申ジエ（37＝韓国）が5アンダーで2打差の6位につけている。佐久間朱